Superguidatv.it - David di Donatello 2025, intervista esclusiva a Luca Tommassini: “Continuerò il percorso intrapreso lo scorso anno con Carlo Conti. A The Couple porterò leggerezza”

Leggi su Superguidatv.it

Inizia il conto alla rovescia per idi. La cerimonia di premiazione si terrà presso dli Studi di Cinecittà di Roma il prossimo 7 maggio. Oggi, in occasione della tradizionale conferenza stampa, sono state annunciate le cinquine. Testa a testa tra Berlinguer-La grande ambizione e L’arte della gioia di Valeria Golino. Oltre alle figure istituzionali e ai vertici Rai era presente anche il coreografo e direttore artisticodiNoi di SuperGuida TV lo abbiamo videoto in. In merito al suo impegno nell’importante manifestazione cinematografica ha dichiarato: “E’ un’esperienza bellissima, l’altroconabbiamo voluto iniziare unchenueremo quest’verso la magia del cinema.