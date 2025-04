Lapresse.it - David di Donatello 2025: i 5 candidati a miglior film – FOTO

Leggi su Lapresse.it

Sono 5 ialla vittoria deldi. Le nomination sono state comunicate a un mese dalla cerimonia della 70esima edizione condotta dall’attrice Elena Sofia Ricci e dal cantante Mika. Eccole nel dettaglio:1) ‘Berlinguer. La grande ambizione’ per la regia di Andrea SegreElio Germano veste i panni del politico che ha fatto la storia del partito comunista in Italia. Nel cast tra gli altri, Elena Radonicich, Paolo Pierobon, Roberto Citran, Andrea Pennacchi, Giorgio Tirabassi, Paolo Calabresi, Francesco Acquaroli, Fabrizia Sacchi.2) ‘Il tempo che ci vuole’ per la regia di Francesca ComenciniInterpretato da Fabrizio Gifuni e Romana Maggiora Vergano la pellicola parla di un padre e una figlia. Il cinema e la vita. L’infanzia che sembra perfetta e poi diventare grandi sbagliando tutto.