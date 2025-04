Nerdpool.it - David di Donatello 2025, ecco le candidature

Leggi su Nerdpool.it

Mercoledì 7 maggio si terrà la cerimonia di premiazione della 70? edizione dei Premidiin diretta in prima serata su Rai 1 e trasmessa in 4K (sul canale Rai4K, numero 210 di Tivùsat). La conduzione dell’edizioneè affidata a Elena Sofia Ricci e Mika. La serata sarà trasmessa in diretta anche su Rai Radio2 – con la conduzione di Carolina Di Domenico – e sarà disponibile sulla piattaforma di RaiPlay.L’evento si svolgerà nel Teatro 5 di Cinecittà, luogo simbolo del cinema italiano e di Federico Fellini in particolare, e punto di riferimento per le produzioni nazionali e internazionali. Nel corso della cerimonia saranno assegnati ventisei Premidie iSpeciali.La 70? edizione dei Premidiè organizzata dalla Fondazione Accademia del Cinema Italiano – Premidie dalla Rai, in collaborazione con Cinecittà S.