David di Donatello 2025, dove vedere i film candidati

Inizia il conto alla rovescia per la cerimonia di premiazione deidi. Le nomination della 70esima edizione hanno certificato il successo di Parthenope, l’ultima fatica di Paolo Sorrentino, e di Berlinguer – La grande ambizione,che ha aperto la Festa del Cinema di Roma 2024, che hanno ricevuto 15 candidature a testa. Poco distanti L’arte della gioia, miniserie in sei puntate di Valeria Golino, e Vermiglio di Maura Delpero, premiato a Venezia 81 con il Gran premio della giuria, presenti in 14 cinquine. In attesa di scoprire chi sarà l’erede di Io capitano, trionfatore dell’ultima edizione, eccorecuperarli tutti fra tivù e streaming.L’arte della gioia, Vermiglio e Dostoevskij: l’offerta di Sky e NowLa regista Maura Delpero con il premio a Venezia (Imageoeconomica).