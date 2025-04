David di Donatello 2025 conducono Elena Sofia Ricci e Mika | tutte le nomination

David di Donatello 2025 andranno in onda il 7 maggio su Rai1 con la conduzione di Elena Sofia Ricci e Mika. Sono state rese ufficiali tutte le candidature dei film di questa settantesima edizione. Testa a testa tra Berlinguer - La grande ambizione di Andrea Segre e Parthenope di Paolo Sorrentino con 15 candidature a testa. Leggi su Fanpage.it diandranno in onda il 7 maggio su Rai1 con la conduzione di. Sono state rese ufficialile candidature dei film di questa settantesima edizione. Testa a testa tra Berlinguer - La grande ambizione di Andrea Segre e Parthenope di Paolo Sorrentino con 15 candidature a testa.

David di Donatello 2025, conducono Elena Sofia Ricci e Mika: tutte le nomination. David di Donatello 2025, tutte le nomination: Parthenope di Paolo Sorrentino è da record. Elena Sofia Ricci e Mika conducono i David di Donatello: la data della cerimonia di premiazione. Alessandro Cattelan co-conduttore della finale del Festival di Sanremo insieme a Conti. 'Elisa', Roschdy Zem e Barbara Ronchi nel film di Leonardo Di Costanzo. Netflix, perla del cinema d'autore con un giovane Giannini: vinse 5 David di Donatello.

