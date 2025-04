Lettera43.it - David di Donatello 2025, chi sono i conduttori della cerimonia

Cambioguardia aidi. La 70esima edizione dei premi, la cuisi terrà a Cinecittà mercoledì 7 maggio, vanterà una coppia di presentatori del tutto inedita: sul palco dello Studio 5 ci saranno l’attrice Elena Sofia Ricci, protagonista in decine di fiction di successo, e Mika, atteso in estate da un nuovo tour europeo che conterà anche quattro date in Italia. L’evento sarà trasmesso in diretta e in streaming su Rai 1 e RaiPlay, oltre che in simulcast su Rai Radio2 con la conduzione di Carolina Di Domenico. Quanto alle nomination dominano Parthenope e Berlinguer – La grande ambizione con 15 candidature, seguiti da Vermiglio e L’artegioia con 14.Mika ed Elena Sofia Ricci per idi: le parole deiMika durante un evento in Spagna (Getty Images).