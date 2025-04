Metropolitanmagazine.it - David di Donatello 2025, annunciate le candidature: Sorrentino e Segre assi piglia tutto

Leggi su Metropolitanmagazine.it

L’attesissima cerimonia di consegna deidiandrà in onda mercoledì 7 maggio in prima serata, come di consueto su Rai 1. Il prestigioso premio dedicato al cinema italiano e internazionale è giunto alla sua settantesima edizione, un numero importante e significativo, che verrà celebrato a più riprese nel corso della serata. Questa mattina, a un mese esatto dalla premiazione, nella Sala Fellini degli Studi di Cinecittà -che da diversi anni ospitano l’evento- sono stateleufficiali nelle varie categorie.Com’era prevedibile, tra i dominatori assoluti dei70 c’è Paolo, che porta a casa quindici nomination per il film Parthenope. Testa a testa con Andrea, che incassa altrettanteper Berlinguer-La grande ambizione, ma i due registi dovranno tener d’occhio anche L’arte della gioia, di Valeria Golino, e Vermiglio di Maura Delpero, entrambi a quota quattordici.