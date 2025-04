Cinemaserietv.it - David 2025, tutte le candidature: Berlinguer e Parthenope in testa

Leaidi Donatellosono stata svelate questa mattina, e dall’elenco che potete leggere di seguito, è evidente che i due film che guidano questa edizione del premio sono il biopic– la grande ambizione e, rispettivamente con 17 e 15 nomination. Altri titoli che si sono distinti per il numero più alto di nomination sono L’arte della gioia, Vermiglio e Gloria! L’ultimo film di Ferzan Ozpetek, Diamanti, a dispetto del grande successo di pubblico, può contare solo su due. Lo stesso numero diè andato a Il ragazzo dai pantaloni rosa. Tra le personalità del cinema che in questa occasione hanno ottenuto il maggior numero di, svetta Andrea Segre, per il suo film su.Elio Germano in– La grande ambizione (Lucky Red)Miglior film– La grande ambizioneIl tempo che ci vuoleL’arte della gioiaVermiglioMiglior regiaAndrea Segre –– La grande ambizioneFrancesca Comencini – Il tempo che ci vuoleValeria Golino – L’arte della gioiaPaolo Sorrentino –Maura Delpero – VermiglioMiglior esordio alla regiaEdgardo Pistone – Ciao bambinoMargherita Vicario – Gloria!Loris Lai – I bambini di GazaGianluca Santoni – Io e il SeccoNeri Marcorè – ZamoraMigliore sceneggiatura originaleAndrea Segre, Marco Pettenello –– La grande ambizioneEnrico Maria Artale – El ParaisoMargherita Vicario, Anita Rivaroli – Gloria!Francesca Comencini – Il tempo che ci vuolePaolo Sorrentino –Maura Delpero – VermiglioMigliore sceneggiatura non originaleGianni Amelio, Alberto Taraglio – Campo di battagliaFrancesco Costabile, Vittorio Moroni, Adriano Chiarelli – FamiliaRoberto Proia – Il ragazzo dai pantaloni rosaValeria Golino, Francesca Marciano, Valia Santella, Luca Infascelli, Stefano Sardo – L’arte della gioiaGabriele Salvatores – Napoli – New YorkMiglior produttoreMarta Donzelli e Gregorio Paonessa per Vivo Film, Francesco Bonsembiante per Jolefilm –– La grande ambizioneGaetano Di Vaio, Giovanna Crispino, Alessandro Elia, Walter De Majo, Andrea Leone, Antonella Di Martino, Santo Versace, Gianluca Curti – Ciao bambinoValeria Jamonte, Manuela Melissano, Carlo Cresto-Dina – Gloria!Francesca Andreoli, Leonardo Guerra Seràgnoli, Santiago Fondevila Sancet, Maura Delpero – VermiglioNanni Moretti, Lorenzo Cioffi, Giorgio Giampà – VittoriaMigliore attrice protagonistaBarbara Ronchi – FamiliaRomana Maggiora Vergano – Il tempo che ci vuoleTecla Insolia – L’arte della gioiaCeleste Dalla Porta –Martina Scrinzi – VermiglioMiglior attore protagonistaElio Germano –– La grande ambizioneFrancesco Gheghi – FamiliaFabrizio Gifuni – Il tempo che ci vuoleSilvio Orlando –Tommaso Ragno – VermiglioMigliore attrice non protagonistaGeppi Cucciari – DiamantiTecla Insolia – FamiliaValeria Bruni Tedeschi – L’arte della gioiaJasmine Trinca – L’arte della gioiaLuisa Ranieri –Miglior attore non protagonistaRoberto Citran –– La grande ambizioneFrancesco Di Leva – FamiliaGuido Caprino – L’arte della gioiaPierfrancesco Favino – Napoli – New YorkPeppe Lanzetta –Miglior castingStefania De Santis –– La grande ambizioneAnna Pennella – FamiliaMassimo Appolloni – Gloria!Francesco Vedovati, Anna Maria Sambuco, Massimo Appolloni – L’arte della gioiaStefania Rodà, Maurilio Mangano – VermiglioMiglior autore della fotografiaLuan Amelio Ujkaj – Campo di battagliaMatteo Cocco – DostoevskijDaniele Ciprì – Hey JoeFabio Cianchetti – L’arte della gioiaDaria D’Antonio –Mikhail Krichman – VermiglioMigliore compositoreIOSONOUNCANE –– La grande ambizioneThom Yorke – ConfidenzaMargherita Vicario,e Pavanello – Gloria!Colapesce – IdduNicola Piovani – Il treno dei bambiniMiglior canzone originaleKnife Edge – Confidenza (musica, testi e interpretazione di Thom Yorke)Diamanti – Diamanti (musica di Giuliano Taviani, Carmelo Travia; testi di Giorgia Todrani; interpretata da Giorgia)Atoms – Familia (musica e testi di Valerio Vigliar; interpretata da Greta Zuccoli)Aria! – Gloria! (musica e testi di Margherita Vicario,e Pavanello, Edwyn Clark Roberts, AndreaBonomo, Gianluigi Fazio; interpretata da Margherita Vicario)La malvagità – Iddu (musica, testi e interpretazione di Colapesce)Migliore scenografiaAlessandro Vannucci, Laura Casalini –– La grande ambizioneLuca Merlini, Giulietta Rimoldi – L’arte della gioiaTonino Zera, Maria Grazia Schirripa, Carlotta Desmann – Le déluge – Gli ultimi giorni di Maria AntoniettaCarmine Guarino, Iole Autero –Pirra, Vito Giuseppe Zito, Sara Pergher – VermiglioMigliori costumiMary Montalto – Gloria!Maria Rita Barbera – L’arte della gioiaMassimo Cantini Parrini – Le déluge – Gli ultimi giorni di Maria AntoniettaCarlo Poggioli –Andrea Cavalletto – VermiglioMiglior truccoSara Morlando, Rossella Sicignano, Leonardo Cruciano, Viola Moneta –– La grande ambizioneMaurizio Fazzini – L’arte della gioiaAlessandra Vita, Valentina Visintin – Le déluge – Gli ultimi giorni di Maria AntoniettaPaola Gattabrusi, Lorenzo Tamburini –Frédérique Foglia – VermiglioMiglior acconciaturaDesiree Corridoni –– La grande ambizioneMarta Iacoponi, Carla Indoni – Gloria!Aldo Signoretti, Domingo Santoro – Le déluge – Gli ultimi giorni di Maria AntoniettaMarco Perna –Tiziana Argiolas – VermiglioMigliore montaggioJacopo Quadri –– La grande ambizioneWalter Fasano – DostoevskijGiogiò Franchini – L’arte della gioiaCristiano Travaglioli –Luca Mattei – VermiglioMiglior suono– La grande ambizione – Alessandro Palmerini, Marc Bastien, Vincent Grégorio, Franco PiscopoCampo di battaglia – Emanuele Cicconi, Alessandro Feletti, Alessandro Giacco, Marco FalloniGloria! – Xavier Lavorel, Daniela Bassani, François Wolf, Maxence Ciekawy– Emanuele Cecere, Silvia Moraes, Mirko Perri, Michele MazzuccoVermiglio – Dana Farzanehpour, Hervé Guyader, Emmanuel De BoissieuMigliori effetti visivi – VFXTristan Lilien, Michel Denis –– La grande ambizioneFrancesco Niolu, Rodolfo Migliari – L’arte della gioiaFabio Tomassetti, Daniele Tomassetti – LimonovVictor Perez – Napoli – New YorkRodolfo Migliari, Lena Di Gennaro –Miglior film documentario – PremioCecilia ManginiDuse – The Greatest – Sonia BergamascoIl cassetto segreto – Costanza QuatriglioL’occhio della gallina – Antonietta De LilloLirica ucraina – Francesca MannocchiPrima della fine – Gli ultimi giorni di– Samuele RossiMiglior film internazionaleAnora – Sean Baker (Universal Pictures International Italy)Conclave – Edward Berger (Eagle Pictures)Giurato numero 2 – Juror #2 – Clint Eastwood (Warner Bros.