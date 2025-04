Ilfattoquotidiano.it - Davanti agli ultimi femminicidi diventa ancora più urgente una bonifica educativa e culturale

di Vera Cuzzocrea*Due giovani donne sono state uccise negli scorsi giorni. Accoltellate. Sono studentesse universitarie le vittime, coetanei gli autori. In un caso, a Messina, per mano di un conoscente; nell’altro, a Roma, l’omicida è l’ex fidanzato che avrebbe anche nascosto il cadavere in una valigia gettandolo poi da una scarpata. Malgrado la rilevazione del Ministero dell’Interno evidenzi una diminuzione dei casi dio rispetto allo scorso anno (-35%), tra gennaio e marzo sono già 17 i casi registrati. E questidue sono un pugno nella pancia, per diverse ragioni.Innanzitutto per la giovane età di vittime e aggressori, poco più che ventenni. Come se la violenza non dovesse riguardare adolescenti e giovani adulti. Eppure, i dati della giustizia minorile indicano che quasi un terzo dei reati commessi da minorenni sono contro la persona, per la maggior parte lesioni personali volontarie, minacce e violenze sessuali.