Daniele Fabbri saluti romani e apologia di fascismo ma non come vi immaginate

Daniele Fabbri, e il fatto, anche se sembra una barzelletta, è successo davvero.E quindi vi suonerà strano immaginarvi uno spettacolo di Daniele Fabbri condito da saluti romani e apologia di fascismo, ecco, ora vi spiego meglio, perché ovviamente nulla è come sembra.Se però conoscete Daniele Fabbri, solo per questo motivo, è un peccato.Io ho conosciuto Daniele Fabbri, come comico, tre anni fa, grazie al mio ragazzo che mi ha mostrato un suo vecchio sketck, proprio contro i fascisti, ricordo di aver riso tantissimo, di recente ero venuta a conoscenza della querela e, di conseguenze, anche del nuovo spettacolo che portava in giro per l'Italia: "Quando c'era lei", quindi quando sono venuta a sapere che a Como teneva una serata non potevo che essere lì.

