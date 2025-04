Damiano Foti lascia UeD Agnese contro Giuseppe | Vorrei affogarti

La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con un annuncio di Maria De Filippi che ha subito generato grande fermento. Gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno chiesto notizie di Damiano Foti, dal momento che era sparito dallo studio. La presentatrice ha fatto una comunicazione inaspettata. Successivamente, poi, ci sono stati momenti di scontro e confronto. Luana e Giovanni decollano scatenando le critiche a Uomini e DonneNella puntata del 7 aprile di Uomini e Donne, Damiano Foti è sparito dalla circolazione. La conduttrice ha informato i presenti circa il fatto che il cavaliere avesse deciso di chiudersi in camerino, dopo aver fatto dei confessionali contro gli opinionisti. Successivamente, poi, si è passati a Luana, Gabriele e Giovanni.

