Damar Inter, i nerazzurri mettono nel mirino il centrocampista classe 2004 di proprietà dell'Hoffenheim: su di lui anche il Borussia Dortmund

di Redazioneesse deiper ilin prestito all’Elversberg: i dettagliL’continua a lavorare attivamente sul mercato per rinforzare la propria rosa con giovani talenti che possano contribuire al progetto a lungo termine della società. Recentemente, secondo quanto riportato Sky Sport DE ihanno indirizzato la loro attenzione su Muhammed Mehmet, un promettente, attualmente die in prestito all’Elversberg.Oltre all’ilha mostrato un forteesse per il talento tedesco, suggerendo che la competizione per il suo ingaggio potrebbe farsi serrata. L’Hoffenheim, club madre di, sembra intenzionato a rinnovare il contratto del giocatore, attualmente in scadenza nel 2026, per prolungarlo di ulteriori tre anni, aumentando ulteriormente le difficoltà per le squadreessate.