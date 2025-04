Calciomercato.it - Dall’Olimpico a Trigoria: ten Hag fa visita alla Roma

L’allenatore olandese presente nel centro sportivo giallorosso all’indomani della sfida contro la JuventusSbarcato nella Capitale durante il weekend, Erik ten Hag ieri sera era allo Stadio Olimpico per-Juventus. Esonerato dal Manchester United lo scorso ottobre, l’allenatore olandese ha subito generato una ridda di voci su un possibile approdo in Serie A, magari proprio sulla panchina di una delle due contendenti di ieri sera, entrambericerca di un nuovo tecnico in vista della prossima stagione, anche sella posizione di Tudor resta ancora sub judice.: ten Hag fa(Calciomercato.it)All’indomani del big match della trentunesima giornata di Serie A, l’ex Ajax ha concesso un succulento bis, facendosi immortalare ain compagnia del suo rappresentante (Mo Salem che ha pubblicato la storia su Instagram) e del terzino giallorosso Devyne Rensch, assistito dstessa agenzia, l’Aymo Football Management.