Dalla Ue 13 miliardi per IA e cybersicurezza Una svolta strategica per l’Europa digitale

digitale, guerre tecnologiche e intelligenza artificiale generativa — la Commissione Europea lancia un segnale forte e strategico, annunciando un investimento strategico da 1,3 miliardi di euro per il triennio 2025-2027, nell’ambito del programma Digital Europe.Le priorità: intelligenza artificiale, cybersicurezza e competenze digitali.l’Europa accelera sulla sovranità digitale: obiettivo 2027Il piano conferma l’impegno dell’Unione nel costruire una sovranità digitale europea, riducendo la dipendenza da tecnologie extra-Ue e proteggendo infrastrutture e cittadini in un contesto sempre più critico.Non si tratta solo di stimolare l’innovazione o sostenere le imprese: questo investimento rappresenta un passo consapevole verso una revisione del posizionamento europeo nello scacchiere globale della tecnologia. Quifinanza.it - Dalla Ue 1,3 miliardi per IA e cybersicurezza. Una svolta strategica per l’Europa digitale Leggi su Quifinanza.it Nel cuore di un decennio dominato da trasformazioni epocali — transizione, guerre tecnologiche e intelligenza artificiale generativa — la Commissione Europea lancia un segnale forte e strategico, annunciando un investimento strategico da 1,3di euro per il triennio 2025-2027, nell’ambito del programma Digital Europe.Le priorità: intelligenza artificiale,e competenze digitali.accelera sulla sovranità: obiettivo 2027Il piano conferma l’impegno dell’Unione nel costruire una sovranitàeuropea, riducendo la dipendenza da tecnologie extra-Ue e proteggendo infrastrutture e cittadini in un contesto sempre più critico.Non si tratta solo di stimolare l’innovazione o sostenere le imprese: questo investimento rappresenta un passo consapevole verso una revisione del posizionamento europeo nello scacchiere globale della tecnologia.

Dalla Ue 1,3 miliardi per IA e cybersicurezza. Una svolta strategica per l’Europa digitale - La Commissione Europea stanzia 1,3 miliardi di euro per rafforzare l’Intelligenza Artificiale, la cybersicurezza e le competenze digitali. Un piano strategico per l’autonomia tecnologica europea e ... (quifinanza.it)

Da Ue 1,3 miliardi per IA, cybersecurity e competenze digitali - La Commissione europea stanzierà 1,3 miliardi di euro per la diffusione di tecnologie critiche di importanza strategica per il futuro dell'Europa e per la sovranità tecnologica del continente attraver ... (ansa.it)

Ue, 1,3 mld per Intelligenza Artificiale e cybersicurezza - ROMA (ITALPRESS) - La Commissione Europea investirà 1,3 miliardi in intelligenza artificiale, sicurezza informatica e nuove competenze, attraverso il Digital Europe, che punta a promuovere l'uso della ... (italpress.com)