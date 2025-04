Quotidiano.net - Dalla tavola ai quattro zampe per carne e uova più salutari

CON REGARDIA gli scarti alimentari diventano mangimi che contribuiscono alla produzione di, latte ein modo più sostenibile rispetto a quelle derivanti dalle filiere che utilizzano solo sistemi di alimentazione tradizionali. Dalma Mangimi, primo gruppo italiano nella produzione di ingredienti sostenibili per mangimi animali a base di ex-prodotti per alimentazione umana, controllato da Nextalia Sgr Spa, evolve in "Regardia" e si lancia alla conquista di nuovi marchi e nuovi mercati. Una trasformazione che riflette il ruolo di una realtà nata nel 1981 oggi leader in Italia nella circular economy. Con un fatturato per il 2024 di 53,5 milioni di euro (proformato con la nacquisizione di ZooAssets), in significativo incremento rispetto al 2023 e circa 120 dipendenti (+20% anno su anno), Regardia ha iniziato il proprio percorso di consolidamento con l’acquisizione a luglio 2024 della maggioranza di Zoo Assets, società attiva nella distribuzione d’integratori, e sta valutando ulteriori acquisizioni volte a rafforzare il proprio posizionamento sul mercato con l’obiettivo di diventare la piattaforma italiana leader nella circular economy focalizzata sulla riduzione dello spreco alimentare e il player di riferimento per le aziende del settore.