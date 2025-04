Iodonna.it - Dalla Pietà di Michelangelo illuminata da Robert Wilson all'installazione interattiva di Google, la nostra guida agli eventi della Design week

La seconda settimana di aprile Milano è “the place to be”, salda nella classifica dei posti da visitare quest’anno stilata dal New York Times. Il motore di tutto è il Salone del Mobile.Milano, che raduna oltre duemila espositori e attira migliaia di professionisti e creativi da tutto il mondo: imprenditori, compratori, giornalisti, architetti,er, 370.824 presenze registrate nel 2024, di cui il 65,6 per cento dall’estero. Leggi anche › Tutta la moda da non perdere alla Milano2025 Se Rho Fiera è un pianeta a sé, con i suoi abitanti e le sue regole, il circuito autogestito difuorisalone rischia di disorientare. «La settimana delin città è anche una forma collettiva di improvvisazione democratica.