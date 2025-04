Formiche.net - Dal digitale alla sicurezza, come cambia il venture capital nell’era della competizione geopolitica

Negli ultimi anni, i fondi d’investimento (i cosiddetti) hanno alimentato l’ecosistema dell’innovazione con un focus quasi esclusivo sul. Tuttavia, oggi l’attenzione si sta spostando verso settori tradizionalmente dominati dagli apparati pubblici,la difesa e lo spazio. Non si tratta solo di una nuova tendenza tecnologica, ma di unmento profondo che vede gli investitori privati entrare in ambiti strategici per lae la sovranità nazionale. Un’evoluzione che è già in corso negli Stati Uniti e che ora comincia a prendere piede anche in Europa e in Italia.Cos’è ilIlè un meccanismo di finanziamento ad alto rischio ma anche ad alto potenziale di rendimento. Questo tipo di investimento nasce per colmare un vuoto, intervenendo dove il credito bancario tradizionale non si avventura, ad esempio nelle fasi inizialicreazione di un’impresa, quando non ci sono ancora margini, clienti o asset consolidati.