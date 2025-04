Dal carcere alla vigna Il Rosso di Montacuto presentato al Vinitaly

Rosso Conero che profuma di libertà sarà presentato oggi alla rassegna Vinitaly. Lo hanno prodotto i detenuti del carcere di Montacuto, grazie a uno dei progetti di formazione avviato con il garante delle Marche Giancarlo Giulianelli. Un altro progetto consentirà invece ai detenuti di partecipare al festival di Musicultura a Macerata, cucinando per gli ospiti e lo staff della manifestazione. "Si tratta di una attività avviata l’anno scorso – racconta il garante Giulianelli – con i detenuti, l’agronomo e la direzione del carcere, l’assessorato alla sanità e l’Amap. Abbiamo potuto usare uno spazio esterno con i detenuti formati nella cura del vigneto. Il progetto sul vino è molto significativo, parla di rinascita, di trasformazione, il detenuto deve riappropriarsi del tempo e dello spazio, partecipare ai ritmi naturali della vigna, attendere le varie fasi. Ilrestodelcarlino.it - Dal carcere alla vigna. Il Rosso di Montacuto presentato al Vinitaly Leggi su Ilrestodelcarlino.it UnConero che profuma di libertà saràoggirassegna. Lo hanno prodotto i detenuti deldi, grazie a uno dei progetti di formazione avviato con il garante delle Marche Giancarlo Giulianelli. Un altro progetto consentirà invece ai detenuti di partecipare al festival di Musicultura a Macerata, cucinando per gli ospiti e lo staff della manifestazione. "Si tratta di una attività avviata l’anno scorso – racconta il garante Giulianelli – con i detenuti, l’agronomo e la direzione del, l’assessoratosanità e l’Amap. Abbiamo potuto usare uno spazio esterno con i detenuti formati nella cura del vigneto. Il progetto sul vino è molto significativo, parla di rinascita, di trasformazione, il detenuto deve riappropriarsi del tempo e dello spazio, partecipare ai ritmi naturali della, attendere le varie fasi.

