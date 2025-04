Dal bar di via Dante al metrò Duomo Ladri in azione cinque in manette

cinque arresti in quattro ore. È il bilancio del sabato di controlli anti-furti in centro degli agenti in borghese della sezione "Contrasto alla criminalità diffusa" della Squadra mobile. Alle 14.30, i poliziotti guidati dal dirigente Alfonso Iadevaia e dal funzionario Filippo Bosi hanno notato in via Dante un trentanovenne peruviano che stava osservando dalla strada i clienti seduti ai tavolini interni di un locale e hanno deciso di monitorarlo a distanza. Non era solo: con lui c'erano due connazionali, una ventitreenne e un ventiquattrenne, che hanno agito da "pali". Il trentanovenne è entrato nel bar e ha puntato una coppia: facendosi scudo con uno zaino, si è avvicinato e ha sfilato una borsa, per poi uscire a passo svelto. Gli investigatori, che hanno assistito alla scena, lo hanno bloccato all'uscita; in manette anche i complici, accusati di furto aggravato in concorso.

