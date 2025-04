“Dai, gliel’ha detto così”. Ilary Blasi, il commentino su Silvia Toffanin proprio a Verissimo.

Leggi su Caffeinamagazine.it

è pronta a tornare su Canale 5 alla guida del nuovo reality game targato Mediaset, The Couple – Una vittoria per due. Alla vigilia del debutto, ha fatto tappa nel salotto di, ospite dell’amicaper lanciare il programma. L’intervista si è mossa tra televisione, vita privata e affetti, con qualche stoccatina inaspettata da parte della padrone di casa., infatti, non si è trattenuta dal lanciare una frecciata a, con la quale condivise i primi passi nel piccolo schermo ai tempi di Passaparola come Letterine.si è detta subito entusiasta all’idea di tornare in onda: “Dico sempre che non mi ricordo mai come si fa, poi vado, sono molto felice di rimettermi in gioco, affrontare questa avventura. Essendo un reality game c’è anche il gioco, io amo giocare, sono rosicona io, la parola perdere non esiste nel mio vocabolario.