Lanazione.it - Da via del Podestà a via del Cantone, le modifiche alla viabilità a Firenze

, 7 aprile 2025 – Da via dela via del. Sono diversi gli interventi previsti aquesta settimana. In via deldalle 21.30 di giovedì 10 alle 1.30 di venerdì 11 aprile per lavori di sollevamento con autogrù la strada sarà chiusa tra via Mario Orsini e via Barni e tra via Cremani e via Barni. Divieto di transito anche sulla direttrice via Curva-via del Portico e in via Barni. Percorso alternativo per raggiungere via dellato via Barni: piazza Niccolò Acciaioli-via Senese-via Mario Orsini-via del. Percorso alternativo per raggiungere via dellato via Cremani: via Barni-via Gerardo Silvani-via del. In via delci sarà un intervento con piattaforma aerea. Sabato 12 aprile dalle 9 alle 17 la circolazione sarà interrotta tra via del Salviatino e via del Confine.