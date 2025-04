Da Herbie Hancock a Lady Gaga | il poliedrico Billy Mohler arriva a Napoli con il suo quartetto

quartetto del contrabbassista Billy Mohler, una delle figure di spicco della vivace scena musicale di Los Angeles.Laureato al Berklee College of Music di Boston, Mohler ha frequentato il Thelonious Monk Institute of Jazz, studiando e suonando con Herbie Hancock, Wayne Shorter e altri grandi del jazz. Affermatissimo anche nel mondo pop e rock come compositore, produttore, polistrumentista e turnista, Mohler ha ricevuto una nomina ai Grammy e ha lavorato – tra gli altri – con artisti del calibro di Ringo Starr, Macy Gray, Nile Rogers, Lady Gaga, Mavis Staples, Steven Tyler, Dolly Parton, Jon Brion, The Smashing Pumpkins e i Complex del loro batterista Jimmy Chamberline.I suoi album (“Focus”, “Anatomy” e “Ultraviolet”) contengono musica incredibilmente libera e creativa e ricca di emozionanti colpi di scena, lavori nei quali l’approccio da vero leader di Mohler mette in risalto la chimica istintiva dei suoi musicisti e le sue composizioni risultano ritmate e avvincenti. Leggi su Ildenaro.it Appuntamento di prestigio per il jazz, martedì 8 aprile ore 20.45 al Teatro Acacia, dove suonerà ildel contrabbassista, una delle figure di spicco della vivace scena musicale di Los Angeles.Laureato al Berklee College of Music di Boston,ha frequentato il Thelonious Monk Institute of Jazz, studiando e suonando con, Wayne Shorter e altri grandi del jazz. Affermatissimo anche nel mondo pop e rock come compositore, produttore, polistrumentista e turnista,ha ricevuto una nomina ai Grammy e ha lavorato – tra gli altri – con artisti del calibro di Ringo Starr, Macy Gray, Nile Rogers,, Mavis Staples, Steven Tyler, Dolly Parton, Jon Brion, The Smashing Pumpkins e i Complex del loro batterista Jimmy Chamberline.I suoi album (“Focus”, “Anatomy” e “Ultraviolet”) contengono musica incredibilmente libera e creativa e ricca di emozionanti colpi di scena, lavori nei quali l’approccio da vero leader dimette in risalto la chimica istintiva dei suoi musicisti e le sue composizioni risultano ritmate e avvincenti.

