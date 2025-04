Romadailynews.it - Da giovedì “Lo Spiraglio – Filmfestival della salute mentale” a Roma

Lo15a edizione, 10-13 aprile 2025c/o MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secoloIngresso gratuitoEVENTO D’APERTURA NOI SIAMO INFINITO/I giovani e le istituzioniLa quindicesima edizione con lungometraggi e cortometraggi in concorso, 50 anni di “Qualcuno volò sul nido del cuculo” presentato dal saggista e psicanalista Vittorio Lingiardi, i giovani e lapubblica, il benessere degli operatori sanitari con Ambrogio Scognamiglio ideatore del metodo D.O.S.E. e il Premio Loa Paolo Genovese.Torna adal 10 al 13 aprile 2025, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, presso il MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, la quindicesima edizione de Lo. Diretto da Federico Russo per la parte scientifica e da Franco Montini per quella artistica e organizzato dal DipartimentoASL1 eCAPITALE in collaborazione con il MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, il festival, che quest’anno premia il regista e sceneggiatore Paolo Genovese, è ormai un appuntamento fondaper capire, pensare e conoscere a fondo il mondo