Lanazione.it - Da Bibbiena a Soci il corteo dei 5 referendum

Arezzo, 7 aprile 2025 – E’ ormai tempo di. L’8 e il 9 giugno si andrà alle urne per i 5promossi dalle asazioni della Via Maestra e dalla Cgil e per i quali hanno raccolto, lo scorso anno, oltre 5 milioni di firme. Si voterà per lo stop ai licenziamenti illegittimi, perché i lavoratori delle piccole imprese abbiano più diritti, per la riduzione del lavoro precario, per ottenere maggiore sicurezza sul lavoro e più integrazione con la cittadinanza italiana. “Su questi temi – annuncia Alessandro Tracchi – abbiamo organizzato la Marcia del diritti il 12 aprile da. In Casentino sono in atto due vertenze territoriali che incrociano i temi dei nostri: la HSG Spa e la Manifattura del Casentino”. Il programma di sabato 12 aprile. Tra le 13 e le 14 concentramento di fronte alla sede della Cgil diin via Rignano.