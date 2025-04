Ilprimatonazionale.it - Da Adolescence alla cronaca nera: perché il problema è l’uomo rieducato

Roma, 7 apr – Negli ultimi giorni laitaliana si è riempita di due nuovi efferati delitti ai danni di giovani donne. Subito, seguendo la solita retorica tanto cara alle frange più estreme del femminismo odierno, si è puntato il dito contro il genere maschile tutto, criminalizzando la stessa idea di maschio e riferendosi ovviamente solo al ben specifico maschio bianco eterosessuale come espressione del male assolto: sia mai che qualche giovane sbarcato sulle nostre coste tra le decine di migliaia ogni anno possa compiere violenze o, peggio, uccidere una donna italiana. In sintesi, il nemico a cui tutti devono augurare la scomparsa è il maschio europeo. Quello che sinistra e femministe varie non riescono a capire, è che questi atti di follia omicida sono proprio frutto della rieducazione imposta al maschio europeo in questi anni di decostruzione di ogni identità e valore, oltrecostante criminalizzazione e deresponsabilizzazione che avviene fin dpiù teetà.