Da 30 anni Patrimonio dell’Unesco | visite guidate al villaggio operaio di Crespi d’Adda con la realtà virtuale

Crespi d’Adda (Bergamo) – A trent'anni dal riconoscimento di sito Patrimonio dell’Unesco, villaggio Crespi d'Adda, il villaggio operaio in provincia di Bergamo e poco distante da Milano, celebra questo traguardo con nuove visite guidate. E lo fa tra storia, realtà virtuale e un museo multimediale dove personaggi del primo 900 raccontano Crespi d’Adda ai tempi della grande fabbrica. E' possibile partecipare alla visite guidate fino al 19 luglio accompagnati dall'Associazione Crespi d'Adda. Il villaggio Crespi d'Adda Il Museo Multimediale La centrale idroelettrica Le visite guidate 2025 Come arrivare a Crespi d'Adda Il villaggio Crespi d'Adda Un borgo unico di fine Ottocento ancora oggi abitato, un luogo che sembra sospeso nel tempo, secondo sito di turismo industriale tra i più visitati in Italia. Ilgiorno.it - Da 30 anni Patrimonio dell’Unesco: visite guidate al villaggio operaio di Crespi d’Adda (con la realtà virtuale) Leggi su Ilgiorno.it (Bergamo) – A trent'dal riconoscimento di sitod'Adda, ilin provincia di Bergamo e poco distante da Milano, celebra questo traguardo con nuove. E lo fa tra storia,e un museo multimediale dove personaggi del primo 900 raccontanoai tempi della grande fabbrica. E' possibile partecipare allafino al 19 luglio accompagnati dall'Associazioned'Adda. Ild'Adda Il Museo Multimediale La centrale idroelettrica Le2025 Come arrivare ad'Adda Ild'Adda Un borgo unico di fine Ottocento ancora oggi abitato, un luogo che sembra sospeso nel tempo, secondo sito di turismo industriale tra i più visitati in Italia.

