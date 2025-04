Curling una brutta Italia anche ai Mondiali maschili Il riscatto nel doppio misto?

anche i Mondiali maschili di Curling si sono chiusi con una delusione per l’Italia. La rodata squadra composta da Joël Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella è infatti stata eliminata al termine del round robin, durante il quale ha conseguito un bilancio di 5 vittorie e 7 sconfitte.A poco è servito battere la Svezia detentrice del titolo iridato e la Germania impostasi, invero a sorpresa, agli Europei disputati in autunno. Troppi rovesci hanno portato la partecipazione azzurra a un precoce epilogo. Inutile nascondere come si tratti di un esito al di sotto delle aspettative, soprattutto per una squadra che nelle ultime tre edizioni aveva sempre raggiunto la semifinale (issandosi due volte alla medaglia di bronzo).Quanto accaduto a Moose Jaw, città edificata nel Canada centro-occidentale, non fa altro che gettare sale sulla ferita rappresentata dall’intero 2024-25; e non si parla solo di settore maschile, sia chiaro. Oasport.it - Curling, una brutta Italia anche ai Mondiali maschili. Il riscatto nel doppio misto? Leggi su Oasport.it disi sono chiusi con una delusione per l’. La rodata squadra composta da Joël Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella è infatti stata eliminata al termine del round robin, durante il quale ha conseguito un bilancio di 5 vittorie e 7 sconfitte.A poco è servito battere la Svezia detentrice del titolo iridato e la Germania impostasi, invero a sorpresa, agli Europei disputati in autunno. Troppi rovesci hanno portato la partecipazione azzurra a un precoce epilogo. Inutile nascondere come si tratti di un esito al di sotto delle aspettative, soprattutto per una squadra che nelle ultime tre edizioni aveva sempre raggiunto la semifinale (issandosi due volte alla medaglia di bronzo).Quanto accaduto a Moose Jaw, città edificata nel Canada centro-occidentale, non fa altro che gettare sale sulla ferita rappresentata dall’intero 2024-25; e non si parla solo di settore maschile, sia chiaro.

Il primo big match dei Mondiali femminili va alla Svizzera. Rimonta epica dell'Italia! Da 1-5 a 11-6 sull'Olanda: azzurri secondi alle spalle della Scozia agli Europei. Curling: Europei, Abodi 'in bocca al lupo a squadre Italia'. Sport invernali: gli italiani in gara nel weekend del 16-19 dicembre. Stefania Constantini e Amos Mosaner: chi sono gli atleti di curling oro a Pechino. Edoardo Leo, il post sull’Italia d’oro nel curling, «Era tutto previsto»: il film «La mossa del pinguino». Ne parlano su altre fonti

Curling, una brutta Italia anche ai Mondiali maschili. Il riscatto nel doppio misto? - Anche i Mondiali maschili di curling si sono chiusi con una delusione per l’Italia. La rodata squadra composta da Joël Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano ... (oasport.it)

Curling, Italia ad un passo dall’eliminazione ai Mondiali. Speranze playoff appese a un filo - La Nazionale italiana maschile di curling ha vinto quattro delle prime dieci partite giocate ed è ormai ad un passo dall'eliminazione ai Campionati ... (oasport.it)

Curling, Mondiali maschili 2025: naufraga l’Italia, comoda vittoria 8-3 della Svizzera. Playoff lontanissimi - Tracollo dell’Italia ai Mondiali 2025 di curling maschile, in corso in Canada a Moose Jaw. Il team azzurro (lo skip Joel Retornaz, il vice e lead Mattia Giovanella, il third Amos Mosaner e il second ... (sportface.it)