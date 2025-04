Crollo delle borse | allarme del governo tedesco sui dazi Usa

Crollo delle borse è "un campanello di allarme" sull'impatto dei dazi Usa. Lo ha detto il portavoce del governo tedesco Steffen Hebestreit, in conferenza stampa a Berlino. "Bisogna assolutamente evitare una guerra commerciale", secondo il portavoce. "Si deve cercare di evitare un'ulteriore escalation", ha spiegato ancora. Per far questo, ha risposto ai giornalisti, "si deve evitare una reazione emotiva nel breve periodo, e osservare come si sta facendo quali siano gli effetti. E gli effetti sono molto differenti. Osserviamo anche gli effetti per l'atro lato, sugli Usa stessi: non sono irrilevanti e questo potrebbe comportare che qualcuno rifletta". Quotidiano.net - Crollo delle borse: allarme del governo tedesco sui dazi Usa Leggi su Quotidiano.net Ilè "un campanello di" sull'impatto deiUsa. Lo ha detto il portavoce delSteffen Hebestreit, in conferenza stampa a Berlino. "Bisogna assolutamente evitare una guerra commerciale", secondo il portavoce. "Si deve cercare di evitare un'ulteriore escalation", ha spiegato ancora. Per far questo, ha risposto ai giornalisti, "si deve evitare una reazione emotiva nel breve periodo, e osservare come si sta facendo quali siano gli effetti. E gli effetti sono molto differenti. Osserviamo anche gli effetti per l'atro lato, sugli Usa stessi: non sono irrilevanti e questo potrebbe comportare che qualcuno rifletta".

Dopo il temporale, la tempesta: apertura da tsunami per le borse asiatiche. Panico mondiale. Orlando a Lamezia rilancia l’allarme sull’economia della Calabria: «I dazi un problema in più». E boccia Meloni ·. Quattro italiani su dieci temono ripercussioni dei dazi sulla propria condizione economica. Allarme al Sud. Berlino, 'evitare assolutamente una guerra commerciale'. Crollo del grano duro, l’allarme di CIA Puglia: “Prezzi insostenibili, agricoltori al collasso”. Quattro italiani su dieci temono ripercussioni dei dazi sulla propria condizione economica. Allarme al Sud. Ne parlano su altre fonti

Nuovo crollo delle Borse. In fumo già 890 miliardi in 3 ore in Europa - Tonfo delle piazze europee all'avvio degli scambi, a Milano molti titoli fanno fatica ad aprire, il primo indice segna -6,4%, precipitano le banche. Pesanti Londra e Francoforte. Sale lo spread. In ca ... (ansa.it)

Allarme su BTP e titoli di Stato per il crollo dei rendimenti. Cosa fare e chi ci guadagna? - Sui mercato dei bond crollano i rendimenti in risposta all'entrata in vigore dei dazi. Come fronteggiare la situazione? (money.it)

Berlino, 'evitare assolutamente una guerra commerciale' - Il crollo delle borse è "un campanello di allarme" sull'impatto dei dazi Usa. Lo ha detto il portavoce del governo tedesco Steffen Hebestreit, in conferenza stampa a Berlino. "Bisogna assolutamente ev ... (ansa.it)