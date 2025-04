Crollo della Borsa di Tokyo il Nikkei perde oltre il 7%

Crollo stamattina della Borsa di Tokyo, che in apertura ha perso oltre il 7%. Dopo i primi scambi l'indice Nikkei è sceso a 31.255 punti lasciando sul terreno il 7,44%, mentre il Topix ha perso l'8,14%. Sul fronte dei cambi lo yen si assesta ai massimi in sei mesi sul dollaro a un livello di 145,50, mentre tratta sull'euro a 159,40. Quotidiano.net - Crollo della Borsa di Tokyo, il Nikkei perde oltre il 7% Leggi su Quotidiano.net stamattinadi, che in apertura ha persoil 7%. Dopo i primi scambi l'indiceè sceso a 31.255 punti lasciando sul terreno il 7,44%, mentre il Topix ha perso l'8,14%. Sul fronte dei cambi lo yen si assesta ai massimi in sei mesi sul dollaro a un livello di 145,50, mentre tratta sull'euro a 159,40.

