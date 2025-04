Criteri e riferimenti giuridici sulla fase di valutazione delle offerte economiche e tecniche degli operatori economici negli appalti Aggiornato

valutazione delle offerte degli operatori economici nell'ambito delle procedure di acquisizione di beni, servizi e forniture – spesso poco approfondito e che, a parere nostro, necessità di chiarimenti normativi che possano supportare i dirigenti scolastici nei procedimenti di valutazione economica e tecnica, alla luce delle modifiche normative introdotte dal nuovo D. Lgs 36/2023.

