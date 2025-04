Lettera43.it - Criptovalute, crolla il Bitcoin dopo i dazi Usa: valore sceso a 75 mila dollari

Il Lunedì nero delle Borse colpisce anche il mercato delle. Il crollo globale dei mercati finanziari del 7 aprile, provocato daicommerciali introdotti dal presidente Usa Donald Trump, ha fatto scendere in picchiata ildi, Ethereum e XRP, tanto da bruciare completamente i guadagni fatti registrare dalla vittoria del tycoon di novembre scorso. Basti pensare che la crypto di Satoshi Nakamoto è scesa sotto quota 75, prima di segnare una lieve ripresa, tanto da arrivare ai minimi degli ultimi cinque mesi. Ancor più significativo il dato dell’intero 2025 con una decrescita dell’11,7 per cento: come ricorda Cryptonomist è il peggior primo trimestre in 10 anni dal 2015. Una situazione preoccupante, soprattutto perché l’inizio e la fine dell’anno sono di solito positivi per il mercato.