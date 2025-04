Quifinanza.it - Crescono i viaggi per eventi sportivi, un italiano su tre parte per tifare

C’è chiper il mare, chi per la montagna. E poi c’è chi fa le valigie per seguire la propria squadra del cuore, vedere dal vivo un torneo di tennis o lasciarsi travolgere dal rombo dei motori in un autodromo.Il turismo sportivo non è più una nicchia per appassionati irriducibili: è un fenomeno di massa, e lo confermano i numeri. Secondo uno studio condotto da Censuswide per CamperDays, più di unsu tre (38%) ha già affrontato almeno uno – in Italia o all’estero – per assistere a un evento sportivo. E altrettanti (36%) stanno pensando di farlo nel prossimo futuro.Lo sport che fa muovere l’ItaliaA dominare la classifica delle discipline che più ispirano lenze c’è, senza troppe sorprese, il calcio, citato dal 46% del campione, con un picco del 51% tra i 35-55enni.