Costo Dal Ponte torna da dominatore

Costo ricca di forti emozioni per Omega, ad iniziare dal rientro atteso di un Andrea Dal Ponte che ritrovava la Renault Clio Super 1600, curata PR2 Sport, con la quale ha letteralmente lasciato le briciole alla concorrenza. La prima sessione di libere metteva bene in chiaro. Veronasera.it - Costo, Dal Ponte torna da dominatore Leggi su Veronasera.it È stata una Salita delricca di forti emozioni per Omega, ad iniziare dal rientro atteso di un Andrea Dalche ritrovava la Renault Clio Super 1600, curata PR2 Sport, con la quale ha letteralmente lasciato le briciole alla concorrenza. La prima sessione di libere metteva bene in chiaro.

Costo, Dal Ponte torna da dominatore. Motocross: a Ponte a Egola per il quarto round. Ne parlano su altre fonti

Il costo del Ponte lievita a 13,5 miliardi. Allarme Anac: «Supera vincoli Ue». La Lega ne chiede altri 6 - Sale a circa 13 miliardi e mezzo di euro il costo del Ponte sullo Stretto. A chiarirlo è l'amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, spiegando che «la cifra sulla quale ... (msn.com)

Ponte, “13,5 miliardi il costo aggiornato e 8 anni per realizzarlo” - The post Ponte, “13,5 miliardi il costo aggiornato e 8 anni per realizzarlo” appeared first on Tempostretto. (msn.com)