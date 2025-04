Quotidiano.net - Così l’Iran recluta ragazzini svedesi per colpire obiettivi israeliani

Roma, 7 aprile 2025 – La guerra non si fa solo sul campo di battaglia., per esempio, è accusata dire deipersitied ebraici in Svezia, ma anche nel resto d’Europa. È la Cnn a diffondere l’indiscrezione: la testata americana spiega che Teheran e Tel Aviv sono impegnati da anni in una "guerra ombra": schierano spie, killer professionisti, reti criminali, attività informatiche e altri mezzi segreti per colpirsi a vicenda. TROLLHATTAN 2015-10-22 A sword attack left one dead and several wounded in i school in Trollhattan, West Sweden October 22, 2015. Foto: Bjorn Laon Rosvall / TT kod 9200 (Photo by BJORN LAON ROSVALL / TT NEWS AGENCY / TT News Agency via AFP) Teheransui social media La Sapo (il servizio di intelligence svedese, ndr) aveva già annunciato l’anno scorso il sospetto che Teheran puntasse a infiltrarsi nelle reti criminali, in un’ottica di espansione del suo conflitto regionale con Israele.