Cos’è successo a Buongiorno e Meret prima di Bologna-Napoli | entrambi fuori dalla formazione ufficiale

Napoli giocherà a Bologna senza due giocatori importanti: Alex Meret e Alessandro Buongiorno. Sia il portiere che il difensore infatti non figurano nell'undici titolare dei partenopei. Leggi su Fanpage.it Ilgiocherà asenza due giocatori importanti: Alexe Alessandro. Sia il portiere che il difensore infatti non figurano nell'undici titolare dei partenopei.

