Cos’è l’embolia da liquido amniotico che ha ucciso l’influencer Hailey Okula dopo il parto

l’embolia da liquido amniotico (AFE) è una rara ma gravissima complicanza ostetrica che può insorgere durante il travaglio, il parto o immediatamente dopo. Hailey Okula, infermiera e influencer statunitense, è morta pochi minuti dopo aver dato alla luce il suo primo figlio proprio a causa di questa condizione.In questo articolo scopriamo Cos’è l’embolia da liquido amniotico (AFE), come si manifesta, quali sono i fattori di rischio e cosa dice la letteratura scientifica su diagnosi e trattamento.Cos’è l’embolia da liquido amniotico (AFE)L’AFE si verifica quando il liquido amniotico, o cellule fetali, entrano nel flusso sanguigno materno, scatenando una grave reazione immunitaria simile allo shock anafilattico. Questa reazione può causare collasso cardiovascolare, insufficienza respiratoria e coagulazione intravascolare disseminata (DIC). Gravidanzaonline.it - Cos’è l’embolia da liquido amniotico, che ha ucciso l’influencer Hailey Okula dopo il parto Leggi su Gravidanzaonline.it da(AFE) è una rara ma gravissima complicanza ostetrica che può insorgere durante il travaglio, ilo immediatamente, infermiera e influencer statunitense, è morta pochi minutiaver dato alla luce il suo primo figlio proprio a causa di questa condizione.In questo articolo scopriamoda(AFE), come si manifesta, quali sono i fattori di rischio e cosa dice la letteratura scientifica su diagnosi e trattamento.da(AFE)L’AFE si verifica quando il, o cellule fetali, entrano nel flusso sanguigno materno, scatenando una grave reazione immunitaria simile allo shock anafilattico. Questa reazione può causare collasso cardiovascolare, insufficienza respiratoria e coagulazione intravascolare disseminata (DIC).

