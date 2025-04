Liberoquotidiano.it - "Cosa vuole Trump": la bomba di Zaia

I dazi imposti dalla Casa Bianca hanno gettato scompiglio in Europa, e anche nel centrodestra italiano, di certo spesso in sintonia con le politiche di Donaldin campo economico e diplomatico, c'è qualcuno che alza il dito contro il presidente americano. Intervistato da Repubblica, è Lucaa spendere parole dure e non scontate. "Immagino che afarebbe molto comodo una politica di divide et impera nei confronti dell'Europa. Ma noi dobbiamo restare compatti", invoca il governatore leghista del Veneto. "E' l'Italia o l'Europa che deve rispondere? L'Europa, anche se sento alcune voci che fanno diil nostro nemico numero uno", ha aggiunto. "Io mi ricordo sempre che se siamo qui oggi è perché sono venuti gli americani a liberarci", è la stoccata dia gran parte della sinistra italiana che in questi giorni ha preso la palla al balzo per sventolare di nuovo le bandiere della retorica anti-amerikana.