Cosa vuol dire "orso" quando si parla di borsa e perché si usa questo termine? Gli animali c'entrano in parte

sidi “” in ambito borsistico, si fa riferimento a una fase di ribasso persistente del mercato. Ilinglese bear market designa un periodo in cui i principali indici finanziari (come S&P 500, Nasdaq o Euro Stoxx) perdono almeno il 20% del loro valore rispetto a un recente picco, in un arco temporale relativamente breve. Non si tratta quindi di un semplice calo momentaneo, ma di un trend negativo che riflette un sentiment pessimista dadegli investitori. Proprio come sta accadendo in queste ore a Wall Street e nel mondo.L’origine delha radici sia simboliche che storiche. L’attacca, colpisce dall’alto verso il basso, al contrario del toro, che incalza dal basso verso l’alto. Questa contrapposizione ha portato alla definizione dei due archetipi fondamentali della finanza.