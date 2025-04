Cosa succede se il morbillo colpisce un bambino non vaccinato? Negli USA l’emergenza è alta

Il morbillo in alcuni stati americani sta diventando ogni giorno più grave. Nelle ultime ore un altro bambino non vaccinato è deceduto. Tanto da spingere il ministro della Sanità, Robert F. Kennedy Jr, noto no vax a dire che il vaccino sia l'unica soluzione per arginare l'epidemia. E dire che fino a qualche settimana fa proponeva come cura l'olio di fegato di merluzzo. C'è poco da dire: il morbillo è una malattia virale altamente contagiosa che può avere conseguenze gravi, soprattutto nei bambini non vaccinati.Per loro, il rischio di sviluppare complicanze è significativo. Circa il 30% dei casi può evolvere in infezioni dell'orecchio, diarrea o polmonite, quest'ultima rappresentando la causa più comune di decesso associato al morbillo. La bambina di 6 anni morta di recente in Texas, purtroppo, aveva proprio la polmonite.

