Cosa sono i Copperhead i nuovi occhi e artigli sottomarini di Anduril

Leggi su Formiche.net

Il mondo dei sistemi unmanned vede aggiungersi un altro modello alla sempre più lunga lista di sistemi autonomi o a pilotaggio remoto sviluppati dalle aziende del settore della Difesa negli ultimi anni. Protagonista di questa novità è la start-up statunitense, nota tanto per il suo focus sui droni di tutti i tipi che per il suo approccio innovativo che si estende ben oltre i singoli prodotti, la quale ha presentato duemodelli di Underwater Unmanned Vehicles (Uuv), denominati “”.Il primo di questi due sistemi, noto come-500, ha un diametro di poco più di 50 centimetri e pesa circa 225 chili, mentre il-100 ha un diametro di 33 centimetri e un peso di circa 45 chili. Entrambe le versioni avranno una velocità massima superiore ai trenta nodi.ha sviluppato gli Uuv “” appositamente per essere impiegati direttamente da altri Uuv di dimensioni maggiori (tra cu, ad esempio, il Dive-Xl prodotto dalla stessa azienda, che ne potrà trasportare “a dozzine”), ma anche di essere lanciate da sistemi aerei con o senza equipaggio.