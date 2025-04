Cosa significa trovare una coccinella nera con i puntini rossi

coccinella nera con un puntini rossi siamo di fronte a una coccinella arlecchino, una specie originaria dell'Asia, ma ormai naturalizzata anche qui in Europa. Harmonia axyridis è chiamata "arlecchino" perché mostra tantissime forme e varianti con colori differenti. Leggi su Fanpage.it Quando vediamo unacon unsiamo di fronte a unaarlecchino, una specie originaria dell'Asia, ma ormai naturalizzata anche qui in Europa. Harmonia axyridis è chiamata "arlecchino" perché mostra tantissime forme e varianti con colori differenti.

