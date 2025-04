Cosa sai dell’intelligenza artificiale? Al via il convegno di Bcc

Si parla ormai quotidianamente di Intelligenza artificiale, un argomento complesso e che ci deve trovare tutti preparati, visto l'impatto che sta avendo e che avrà nella nostra vita. Nasce il convegno 'Cosa sai dell'intelligenza artificiale?', il convegno organizzato da Federazione Lombarda Bcc in collaborazione con la Rete Regionale dei Giovani Soci BCC e dove gli esperti di Artificial Minds ci daranno una mano a saperne di più.Un approfondimento dettagliato per conoscere uno degli strumenti più utilizzati in qualsiasi ambito della nostra vita: dalla vita di tutti i giorni, al lavoro, senza dimenticare la scuola e lo studio.L'evento, ad ingresso gratuito, si terrà nella sala convegni di Bcc Bergamasca e Orobica in via Moro, 2 a Zanica; è consigliata la prenotazione sul sito di Bcc Academy.

