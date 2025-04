Cosa resterà delle canzoni di Sanremo 2025? Nulla La sola canzone che ci ricorderemo fra 10 anni sarà Cuoricini Olly? Un bel personaggio | così Linus

Linus, direttore artistico di Radio Deejay e direttore editoriale del polo radiofonico del gruppo GEDI, è sempre stato schietto e diretto. Ha sempre portato avanti il suo pensiero e il suo punto di vista, qualità rara e apprezzabile. Linus attualmente è impegnato con il suo one man show a teatro (sold out ovunque) "Radio Linetti Live", che riprenderà il prossimo autunno.Nelle ultime ore Linus è stato anche al centro di una notizia clamorosa, ossia che il Comune di Riccione non ha dato l'ok per il rinnovo della rassegna dell'estate di Radio Deejay, istituzione della località da 38 anni. Decisione presa da "una parte dell'amministrazione comunale", ha spiegato a Il Messaggero.Linus ha anche tracciato un bilancio dell'ultimo Festival di Sanremo 2025 definito di "transizione". Poi è entrato nello specifico: "Cosa resterà delle canzoni di Sanremo 2025? Nulla.

