Cosa è successo oggi a Wall Street | la fake news sulla moratoria dazi fa impennate il Dow Jones

oggi a Wall Street, che si è ritrovata al centro di una turbolenza mai vista negli ultimi anni. La borsa americana è partita in ribasso, confermando il trend delle ultime giornate. Poi, a sorpresa, si è diffusa la notizia di una moratoria di 90 giorni dei dazi americani e i mercati hanno ricominciato a ‘sperare’. E subito il Dow Jones ha dato segnali ripresa. L’ottimismo, però, non è durato a lungo. Non è passato molto tempo che la Casa Bianca ha subito smentito l’ipotesi - attribuita al direttore del Consiglio economico nazionale, Kevin Hassett - di una sospensione di 90 giorni dei dazi annunciati lo scorso 2 aprile dal presidente Donald Trump, trascinando nuovamente in basso i titoli a Wall Street dopo un temporaneo rimbalzo. Quotidiano.net - Cosa è successo oggi a Wall Street: la “fake news” sulla moratoria dazi fa impennate il Dow Jones Leggi su Quotidiano.net New York, 7 aprile 2025 - Giornata di alti e bassi improvvisi, che si è ritrovata al centro di una turbolenza mai vista negli ultimi anni. La borsa americana è partita in ribasso, confermando il trend delle ultime giornate. Poi, a sorpresa, si è diffusa la notizia di unadi 90 giorni deiamericani e i mercati hanno ricominciato a ‘sperare’. E subito il Dowha dato segnali ripresa. L’ottimismo, però, non è durato a lungo. Non è passato molto tempo che la Casa Bianca ha subito smentito l’ipotesi - attribuita al direttore del Consiglio economico nazionale, Kevin Hassett - di una sospensione di 90 giorni deiannunciati lo scorso 2 aprile dal presidente Donald Trump, trascinando nuovamente in basso i titoli adopo un temporaneo rimbalzo.

Cosa è successo oggi a Wall Street: la “fake news” sulla moratoria dazi fa impennate il Dow Jones. Dazi, oggi la comunicazione di Trump: cosa è successo finora e cosa sappiamo (e quanto rischia l'Italia). Dramma alla stazione Termini: uomo si accascia in terra e muore. Esplosione oggi a Calenzano, fiamme in una raffineria: due morti. Cosa è successo. Operaio 22enne morto nella fabbrica di Maniago: cosa è successo. Cosa è successo oggi a Valencia: la Dana, l'alluvione e l'allerta in ritardo (11 ore dopo) che ha causato il d. Ne parlano su altre fonti

Cosa è successo oggi a Wall Street: la “fake news” sulla moratoria dazi fa impennate il Dow Jones - New York, 7 aprile 2025 - Giornata di alti e bassi improvvisi oggi a Wall Street, che si è ritrovata al centro di una turbolenza mai vista negli ultimi anni. La borsa americana è partita in ribasso, ... (quotidiano.net)

Gp Giappone, Ferrari sotto investigazione dopo le libere: cosa è successo a Suzuka - Reduce dalla clamorosa doppia squalifica in Cina, la Rossa è stata nuovamente convocata dalla FIA per non aver rispettato delle regole: i dettagli ... (corrieredellosport.it)

Oggi è il giorno dei dazi, cos'è successo finora e cosa sappiamo (e quanto rischia l’Italia) |La strategia di Meloni: no al muro contro muro - Trump ha dichiarato che sarà «molto gentile»: attesa una sua comunicazione ufficiale alle 22, già annunciato che le tariffe avranno effetto immediato ... (msn.com)