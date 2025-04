Cortona aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali Come visitare le strutture

aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia del Comune di Cortona. Da questo lunedì 7 fino a mercoledì 30 aprile, all’indirizzo web https://www.comune.Cortona.ar.it/novita/avvisi/apertura-delle-iscrizioni-ai-nidi-dinfanzia-comunali-per-lanno-educativo-20252026 è possibile scaricare la documentazione. Nell’avviso pubblico sono indicate alcune informazioni utili Come il numero di posti disponibili per ciascuna struttura (Il Castello a Camucia, Raggio di Sole a Cortona e L’Aquilone a Terontola) e per ciascuna fascia d’età, oltre ai vari tipi di offerta: tempo breve/corto/lungo/prolungato. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente on-line accedendo all’indirizzo: https://Cortona.ecivis.it/#/ La domanda può essere presentata a partire dal 7 aprile 2025 e deve pervenire entro le ore 24:00 del giorno 30 aprile 2025 a pena di irricevibilità. Lanazione.it - Cortona, aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali. Come visitare le strutture Leggi su Lanazione.it Arezzo, 7 aprile 2025 – Sonoleaidel Comune di. Da questo lunedì 7 fino a mercoledì 30 aprile, all’indirizzo web https://www.comune..ar.it/novita/avvisi/apertura-delle--ai--dinfanzia--per-lanno-educativo-20252026 è possibile scaricare la documentazione. Nell’avviso pubblico sono indicate alcune informazioni utiliil numero di posti disponibili per ciascuna struttura (Il Castello a Camucia, Raggio di Sole ae L’Aquilone a Terontola) e per ciascuna fascia d’età, oltre ai vari tipi di offerta: tempo breve/corto/lungo/prolungato. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente on-line accedendo all’indirizzo: https://.ecivis.it/#/ La domanda può essere presentata a partire dal 7 aprile 2025 e deve pervenire entro le ore 24:00 del giorno 30 aprile 2025 a pena di irricevibilità.

Cortona, aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali. Come visitare le strutture - Da questo lunedì 7 a mercoledì 30 aprile è possibile presentare domanda d’iscrizione. Il calendario degli «open days» ... (lanazione.it)

Iscrizioni aperte già dalla prossima settimana - Dalla prossima settimana il Comune aprirà le iscrizioni ai nidi. "Lo faremo per agevolare le famiglie a selezionare per tempo i plessi preferiti". Per sostenerle, l’assessora ricorda che "nel ... (msn.com)

Nidi, iscrizioni aperte. Domande solo online - Aperte da ieri, le iscrizioni ai nidi d’infanzia per l’anno 2025/2026. Potranno fare domanda, fino al prossimo 18 aprile,... Aperte da ieri, le iscrizioni ai nidi d’infanzia per l’anno ... (ilrestodelcarlino.it)