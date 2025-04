Corte dei conti i magistrati a Meloni | Con la riforma meno controlli sui soldi pubblici si rischia l’illegalità diffusa

magistrati fare ogni tentativo per evitare che scelte poco meditate possano danneggiare le istituzioni della Repubblica“. L’Associazione magistrati della Corte dei conti pubblica una lettera aperta a Giorgia Meloni sui rischi della riforma della giustizia contabile, in arrivo lunedì in Aula alla Camera per la discussione generale dopo il via libera della scorsa settimana in Commissione. “I magistrati contabili, la loro associazione e i vertici della Corte, hanno ripetutamente manifestato la loro preoccupazione per i contenuti del progetto di legge”, ricordano le toghe alla premier. Il punto più contestato del ddl è l’ampliamento del controllo preventivo di legittimità e l’esclusione della responsabilità per colpa grave per tutti gli atti sottoposti a questo meccanismo, anche in caso di silenzio assenso: “L’irragionevole e indistinta limitazione della responsabilità di amministratori e funzionari, ma anche di privati che gestiscono risorse pubbliche, svilisce la funzione giurisdizionale e solleva, fra l’altro, delicati problemi di compatibilità con il diritto dell’Unione europea, per le risorse che da essa direttamente provengono”, avverte l’associazione. Ilfattoquotidiano.it - Corte dei conti, i magistrati a Meloni: “Con la riforma meno controlli sui soldi pubblici, si rischia l’illegalità diffusa” Leggi su Ilfattoquotidiano.it “Se ci rivogliamo a Lei, direttamente e pubblicamente, è nella convinzione che sia nostro dovere difare ogni tentativo per evitare che scelte poco meditate possano danneggiare le istituzioni della Repubblica“. L’Associazionedelladeipubblica una lettera aperta a Giorgiasui rischi delladella giustizia contabile, in arrivo lunedì in Aula alla Camera per la discussione generale dopo il via libera della scorsa settimana in Commissione. “Icontabili, la loro associazione e i vertici della, hanno ripetutamente manifestato la loro preoccupazione per i contenuti del progetto di legge”, ricordano le toghe alla premier. Il punto più contestato del ddl è l’ampliamento del controllo preventivo di legittimità e l’esclusione della responsabilità per colpa grave per tutti gli atti sottoposti a questo meccanismo, anche in caso di silenzio assenso: “L’irragionevole e indistinta limitazione della responsabilità di amministratori e funzionari, ma anche di privati che gestiscono risorse pubbliche, svilisce la funzione giurisdizionale e solleva, fra l’altro, delicati problemi di compatibilità con il diritto dell’Unione europea, per le risorse che da essa direttamente provengono”, avverte l’associazione.

