Corso sull’ictus cerebrale all’ospedale San Donato | focus su diagnosi precoce e intelligenza artificiale

Corso sull'ictus cerebrale all'ospedale San Donato: focus su diagnosi precoce e intelligenza artificiale Il Corso formativo ha coinvolto le strutture di Neuroradiologia, Neurologia e Radiologia Si è svolto questa mattina, sabato 5 aprile, all'ospedale San Donato di Arezzo, un importante Corso di aggiornamento dedicato all'ictus cerebrale, organizzato dalla dott.ssa Irene Grazzini, direttrice dell'Unità operativa semplice dipartimentale di Neuroradiologia, in collaborazione con l'Unità operativa complessa di Neurologia diretta dal dottor Piero Coleschi. Il Corso è stato tenuto dalla neuroradiologa Irene Grazzini e dalla neurologa Eleonora Innocenti. L'iniziativa ha coinvolto numerose figure professionali, con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione interdisciplinare e migliorare la gestione di una patologia "tempo-dipendente", dove la rapidità di intervento clinico e radiologico è fondamentale per ridurre i danni neurologici e migliorare gli esiti per le persone assistite.

