Ilrestodelcarlino.it - Correggese vince di misura a Salsomaggiore grazie al rigore di Antenucci

: Borges, Compaore (1’ st Brunani), Dattaro, Sanogo, Ferrari, Morigoni, Yener (39’ st Berti), Orlandi, Fanti, Corbelli (34’ st Avanzini), Roberi Vota (38’ st Togola). A disp. Lecini, Pedretti, Lorenzani, Ramponi, Kamisi. All. Apolloni.: Cipriani, Bertozzini, Sarzi Puttini (26’ st Benedetti), Covili, Caselli, Carini, Errichiello (37’ st Vernia), Galli,(39’ st Cappelluzzo), Siligardi (47’ st Calì), Leonardi. A disp. Paltrinieri, Ghizzardi, Galletti, Casini, Truzzi. All. Rossi. Arbitro: Vendrame di Trieste. Rete: 31’ rig.Note: espulsi al 31’ pt Morigoni (S) per fallo di mano sulla linea di porta e Borges (S) al 36’ st per fallo da ultimo uomo. Ammoniti: mister Apolloni, Ferrari (S), Carini e Errichiello (C). Lariprende la propria marcia e rimane a -2 al Nibbiano.