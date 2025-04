Corre nel traffico della tangenziale a Bologna messa in salvo dalla polizia

Bologna, 7 aprile 2025 — Si era messa a Correre all’improvviso, lungo la tangenziale di Bologna. Per questo sabato 29 marzo alcuni agenti della sottosezione di polizia stradale del capoluogo emiliano sono intervenuti per mettere in salvo una persona disabile e in difficoltà, nel particolare una donna, scesa all’improvviso dalla propria vettura — di proprietà di una cooperativa sociale dedita all'assistenza di persone e famiglie bisognose — e in evidente stato di agitazione. Intervento della polizia stradale Secondo il racconto dei poliziotti, una pattuglia quel giorno stava svolgendo un normale controllo tra le autostrade A1, A14 e le tangenziali, al fine di prevenire comportamenti pericolosi alla guida e sanzionare illeciti al volante o reati comunque commessi da persone in transito. Nello svincolo nei pressi dell’aeroporto Marconi, gli agenti hanno avvistato una donna a piedi accanto a un’auto parcheggiata sulla corsia di emergenza, che sbracciava animatamente per chiedere assistenza. Ilrestodelcarlino.it - Corre nel traffico della tangenziale a Bologna, messa in salvo dalla polizia Leggi su Ilrestodelcarlino.it , 7 aprile 2025 — Si erare all’improvviso, lungo ladi. Per questo sabato 29 marzo alcuni agentisottosezione distradale del capoluogo emiliano sono intervenuti per mettere inuna persona disabile e in difficoltà, nel particolare una donna, scesa all’improvvisopropria vettura — di proprietà di una cooperativa sociale dedita all'assistenza di persone e famiglie bisognose — e in evidente stato di agitazione. Interventostradale Secondo il racconto dei poliziotti, una pattuglia quel giorno stava svolgendo un normale controllo tra le autostrade A1, A14 e le tangenziali, al fine di prevenire comportamenti pericolosi alla guida e sanzionare illeciti al volante o reati comunque commessi da persone in transito. Nello svincolo nei pressi dell’aeroporto Marconi, gli agenti hanno avvistato una donna a piedi accanto a un’auto parcheggiata sulla corsia di emergenza, che sbracciava animatamente per chiedere assistenza.

