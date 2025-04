Tvzap.it - Corpo trovato nel fiume, identificata la vittima: di chi si tratta

Un ritrovamento inquietante ha scosso Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, dove nella tarda mattinata di ieri, domenica 6 aprile 2025, è stato scoperto il cadavere lungo il greto delSerio, nei pressi del ponte della statale provinciale 35, in via Guglielmo d’Alzano. A fare la segnalazione è stato un passante, che ha immediatamente chiamato i carabinieri. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per supportare i rilievi. Ildella donnanelad Alzano Lombardo è stato identificato. (Continua dopo le foto)Leggi anche: Funerali di Sara Campanella, la diretta a “Storie Italiane” ma è polemica: cosa succedeLeggi anche: Liliana Resinovich, le parole dell’avvocato del marito SebastianoAlzano Lombardo,ilsul SerioLa scena è apparsa subito anomala: la donna era semivestita, indossava soltanto biancheria intima e una canottiera, ed era riversa su un tratto sassoso nei pressi del, vicino al pilone del ponte.